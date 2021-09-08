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Собчак объяснила, как получить полмиллиона рублей от Кадырова

Общество

Ксения Собчак рассказала, как любовь к Рамзану Кадырову и его семье поможет россиянам обогатиться.

Собчак объяснила, как получить полмиллиона рублей от Кадырова

Журналистка распространила информацию о конкурсе, объявленном в Чеченской республике.

В Чечне организовали конкурс на лучший рисунок семьи Кадырова. Победители получат солидное денежное вознаграждение — по полмиллиона рублей.

Примечательно, что в конкурсе могут принять участие граждане, проживающие за границами Чеченской республики.

Одним из проявлений особого почитания Рамзана Ахматовича является то, что чеченцы в знак уважения передают на ему хранение личное оружие, знамена и другие предметы, принадлежавшие предкам.

Теперь поклонникам лидера Чечни предоставлена возможность выразить своё почтение Кадырову и в художественной форме.

"В Чечне никак не могут справиться со своей любовью к семье Кадырова: обьявили конкурс на лучшее изображение главы региона и его родителей (цитата: "в связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами республики"). Создатели трёх лучших работ получат по полмиллиона рублей. Торопитесь, работы будут принимать до 5 октября", — написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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В Чечне объявили конкурс на лучший рисунок семьи Кадырова. Победителям по 500 тысяч рублей
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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