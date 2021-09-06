Синхронно со всем миром: в Госдуме хотят вернуть сезонный перевод часов

России нужно вернуться к сезонному переводу часов, считает Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

«Если переводить время сначала на час назад, потом на час вперед, мы будем существовать со всем миром синхронно», - заявил URA.RU депутат.

Он отметил, что страна не получила какого-либо экономического эффекта, отказавшись от сезонного перевода часов.

При этом его возврат, по мнению Сергея Жигарева, повысит удобство перелётов. Кроме того, россиянам будет удобнее смотреть проходящие в Европе спортивные турниры.

Депутат выразил уверенность, что российское общество положительно восприняло бы возвращение к переходу на зимнее и летнее время.

«Для многих людей это будет возвращением к тем временам, к которым они привыкли», - отметил Сергей Жигарев.

Напомним, в 2011 году в РФ отменили перевод часов с летнего на зимнее время. В 2014 году страна вернулась к зимнему времени, но сезонный переход часов так и не возобновился.

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