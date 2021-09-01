«Воспоминания о 1 сентября: Безруков рассказал о любимой песне школьных лет

Для многих людей 1 сентября стало незабываемым событием-праздником, и воспоминания о б этом дне не покидают всю жизнь.

Самым ярким эпизодом школьной линейки для школьников Советского Союза стали песни, рассказал в эфире "Радио 1" художественный руководитель Московского Губернского театра, актёр театра и кино Сергей Безруков.

По словам актёра, первое сентября всегда вспоминается очень тепло и "солнечно", и каждый раз в памяти одна песня: "Про глагол и про тире, и про дождик во дворе учат в школе, учат в школе, учат в школе".

"Все 10 лет в первый школьный день включали эту песню. Мы все её выучили и подпевали. Первый день всегда был интересным — встреча после каникул, лёгкость, радость, торжественность. А вот последующие недели уже становились тяжёлыми из-за нагрузок", — рассказал Безруков.

Он добавил, что до сих пор 1 сентября остаётся в душе праздником и начинаешь напевать эту песню.

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