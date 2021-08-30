МХАТ открывает новый сезон "Лавром"

1-2 сентября МХАТ им. М. Горького открывает новый сезон спектаклем "Лавр" режиссера Эдуарда Боякова по одноименному роману Евгения Водолазкина.

Постановка стала главной премьерой прошедшего сезона, СМИ называют ее "главным высказыванием обновленного МХАТ". Это самый грандиозный по масштабам и занятым артистам спектакль за всю историю Художественного театра.

Русское средневековье с точностью до мурашек помогут воссоздать самые современные театральные технологии, фантазия лучших сценографов, видеохудожников, художников по свету. Это самый грандиозный по масштабам и занятым артистам спектакль МХАТ. В материю спектакля вплетена живая музыка, переходящая из аутентики в рок, которую создают на сцене полюбившиеся зрителям известные музыканты. На сцене оживут не только мелодии, пение и звуки экзотических инструментов, в спектакле оживает весь роман "Лавр": если волк — то настоящий, если река — то реальная, если праздник — то заразительный пляс, а если Храм — то во весь рост.

В главных ролях: народные артисты РФ Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев, Михаил Кабанов, а также Алиса Гребенщикова и Евгений Кананыхин.

Режиссер: Эдуард Бояков.