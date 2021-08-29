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Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что верит во внеземную жизнь

Общество

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что не отрицает существование жизни за пределами нашей планеты. По мнению руководителя, Вселенная — бесконечная во времени и пространстве.

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что верит во внеземную жизнь

Дмитрий Рогозин уточнил, что жизнь можно называть не только гуманоидов, но и клетки и вирусы. Кроме того, в это понятие можно отнести растения, разумных существ. Этот вопрос, по мнению политика, будет волновать людей пока они не найдут разумных существ вне Земли.

Также Дмитрий Рогозин отметил, что сотрудники компании вместе с Европейским космическим агентством планируют исследовать Марс на существование внеземной жизни, которая там есть или была в прошлом.

"То есть мы ищем жизнь, а, значит, мы в это верим" — объяснил руководитель Роскосмоса в интервью.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин посетит космодром Восточный.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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