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Рогозин: "В течение трёх месяцев передаём кислород в лечебные учреждения"

Общество

Руководитель государственной компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объяснил причину переноса тестов ракетных двигателей. По словам российского политика, корпорация три месяца отдаёт кислород в больницы. Об этом глава написал в социальных сетях.

Рогозин: "В течение трёх месяцев передаём кислород в лечебные учреждения"

"Мы понимаем, что ситуация с ковидом сложная, поэтому помогаем чем можем", — прокомментировал Дмитрий Рогозин помощь медицинским учреждениям.

Ранее сотрудники Минпромторга попросили металлургические предприятия снизить уровень потребления кислорода, чтобы его больше поступало в больницы. Также специалисты ожидали от этих компаний и организаций, которые производят газы, информацию о потреблении продуктов.

Напомним, что с аналогичной проблемой столкнулось NASA. Представители управления США боятся роста заболеваемости "ковидом". В связи с этим кислород из космической отрасли перенаправят в больницы, что притормозит работу с ракетами.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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