Отца и мать убитой в Тюмени девочки лишат родительских прав

Соседи неблагополучной семьи рассказали, что погибшая, её братик и сестра постоянно голодали. Детей подкармливали чужие люди. Специалисты соцзащиты подали иск в суд в отношении родителей Насти Муравьёвой.

Соцзащита Тюмени настаивает на лишении родительских прав отца и матери убитой в Тюмени восьмилетней школьницы.

"В конце июля управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось с иском в суд о лишении родителей родительских прав, заключение будет подготовлено с учетом мнения детей", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального департамента соцразвития.

Мама ребёнка ушла из семьи и не принимала участия в воспитании детей. Отец, освободившийся из мест лишения свободы, по свидетельству соседей, злоупотреблял алкоголем и заставлял наследников собирать для него окурки.

Присматривала за детьми бабушка, которая являлась опекуном своих внуков до 2019 года. После выхода из тюрьмы отец настоял на возвращении детей ему.

Дочка беспечных родителей пропала в конце июня. Девочку разыскивали неравнодушные граждане и полицейские. 19 августа в районе Лесобазы нашли расчлененное тело девочки.

Полиция вскоре задержала подозреваемого в убийстве ребёнка. По версии следствия, преступник — 40-летний Виталий Б. Раньше мужчина работал в правоохранительных органах, однако уволился из МВД десять лет назад после убийства школьницы в ХМАО.

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