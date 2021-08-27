Бабушку убитой девочки задержали после её заявления у Малахова

Бабушка убитой в Тюмени девочки пожаловалась на то, что после эфира в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир", силовики сутки продержали её в полиции.

Женщина утверждает, что таким образом её наказали за то, что она рассказала жуткую историю гибели своей внучки на всю страну. Напомним, что восьмилетнего ребёнка нашли убитой в Тюмени 19 августа.

"Когда бабушка в прошлый раз вернулась после нашей программы, вас сколько продержали?", — спросил гостью программы "Прямой эфир" Андрей Малахов.

Женщина объяснила, что "в милиции" ее продержали сутки.

Андрей Малахов отметил, что пожилая женщина находилась у силовиков без воды и еды.

"Сказали: это тебе за то, что ты съездила на эфир и рассказала обо всем на всю страну", — сказал шоумен.

Первая передача, в которой обсуждалась история пропавшей в Тюмени девочки, показали на телеканале "Россия 1" 23 августа. В программе вспомнили истории всех исчезнувших в Тюменской области детей за последние два десятилетия.

25 августа задержали предполагаемого убийцу ребёнка. В тяжком преступлении подозревают сорокалетнего жителя Тюмени Виталия Бережного.

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