46 иностранцев были депортированы за драку в Москве

У метро «Кузьминки» в Москве произошла драка. Участниками инцидента были иностранные граждане. Всего в массовой драке участвовало 87 иностранцев.

По решению суда все 87 человек были задержаны и помещены в Центр временного содержания иностранных граждан на 90 суток. Из них 46 человек были депортированы.

Начальник пресс-службы московского МВД РФ Владимир Васенин сообщил, что сначала 87 задержанных граждан получили административный арест на 15 суток. Им был запрещен въезд в Россию и сокращено время пребывания в стране. Восемь иностранных граждан получили обвинения по статье о хулиганстве.

Массовая драка произошла вечером 12 июля. Полиция задержала более сотни иностранных граждан – выходцев из Средней Азии. По информации МВД, граждане устроили митинг и скандировали лозунги на национальных языках. Мигранты выбегали на дорогу и препятствовали движению автомобилей и общественного транспорта.

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