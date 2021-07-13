О массовой драке мигрантов в Кузьминках полиции было известно заранее

Очевидцы насчитали около двухсот участников массовой драки мигрантов, произошедшей накануне в Кузьминках. Более ста человек были задержаны полицией.

Трудовых мигрантов в России много. Они приезжают в основном из стран бывшего СССР, где в условиях независимости экономическая ситуация оставляет желать лучшего. И частенько становятся героями криминальной хроники.

По словам очевидцев, вечером 12 июля на Зеленодольской улице в Кузьминках собралось примерно двести приезжих из стран Средней Азии с явным намерением "выяснить отношения". Слово за слово — и началась заварушка, в ход пошли подручные предметы. В процессе массовой потасовки гастарбайтеры распугивали прохожих, выбегали на проезжую часть и мешали движению транспорта.

Несколько участников драки были доставлены в больницу с различными, в том числе ножевыми, ранениями. Остальных в течение всей ночи по району отлавливала полиция.

"После массовой драки задержано более 100 человек. В настоящее время все они проверяются на причастность к драке, их имена проверяют по базам данных", — сообщил источник ТАСС.

Любопытно, что полицию заранее уведомили о предстоящем побоище. Это сделал человек, который по ошибке оказался в чате, где мигранты договаривались о драке. По его словам, на "мероприятие" собирались прийти около 400 человек.

"Накануне в полицию обратился мужчина и сообщил, что его по ошибке включили в чат в WhatsАpp, в котором мигранты из Средней Азии объявляли общий сбор в 19:30 у Кузьминок для массовой драки", — рассказали в правоохранительных органах.

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