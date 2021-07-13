EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти Якутии отказались от помощи Леонардо Ди Каприо
Олег Газманов не может попасть в свою элитную квартиру в Латвии
Испугавшийся Меган Маркл принц Чарльз отказался от ужина с принцем Гарри
Китай оказался основным виновником повышения температуры в мире
В России число умерших из-за "ковида" достигло пика
Жена находящегося в коме Мамонова рассказала о его состоянии
ЕСПЧ обязал Россию разрешить однополые браки. Что ответили в Москве
Российских животных защитят от ГМО
Талибы* в Кремле: поверим террористам?

О массовой драке мигрантов в Кузьминках полиции было известно заранее

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Очевидцы насчитали около двухсот участников массовой драки мигрантов, произошедшей накануне в Кузьминках. Более ста человек были задержаны полицией.

О массовой драке мигрантов в Кузьминках полиции было известно заранее

Трудовых мигрантов в России много. Они приезжают в основном из стран бывшего СССР, где в условиях независимости экономическая ситуация оставляет желать лучшего. И частенько становятся героями криминальной хроники.

По словам очевидцев, вечером 12 июля на Зеленодольской улице в Кузьминках собралось примерно двести приезжих из стран Средней Азии с явным намерением "выяснить отношения". Слово за слово — и началась заварушка, в ход пошли подручные предметы. В процессе массовой потасовки гастарбайтеры распугивали прохожих, выбегали на проезжую часть и мешали движению транспорта.

Несколько участников драки были доставлены в больницу с различными, в том числе ножевыми, ранениями. Остальных в течение всей ночи по району отлавливала полиция.

"После массовой драки задержано более 100 человек. В настоящее время все они проверяются на причастность к драке, их имена проверяют по базам данных", — сообщил источник ТАСС.

Любопытно, что полицию заранее уведомили о предстоящем побоище. Это сделал человек, который по ошибке оказался в чате, где мигранты договаривались о драке. По его словам, на "мероприятие" собирались прийти около 400 человек.

"Накануне в полицию обратился мужчина и сообщил, что его по ошибке включили в чат в WhatsАpp, в котором мигранты из Средней Азии объявляли общий сбор в 19:30 у Кузьминок для массовой драки", — рассказали в правоохранительных органах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сотни мигрантов устроили в Москве массовую драку
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Волочкову упрекнули в том, что она посещает салон красоты для алкоголиков
Власти Якутии отказались от помощи Леонардо Ди Каприо
О массовой драке мигрантов в Кузьминках полиции было известно заранее
Вакцина Pfizer до гробовой доски: Израиль столкнулся с загадочными побочными эффектами
Олег Газманов не может попасть в свою элитную квартиру в Латвии
Доктор Евдокименко: лечение от COVID порой более опасно, чем сама болезнь
Испугавшийся Меган Маркл принц Чарльз отказался от ужина с принцем Гарри
Китай оказался основным виновником повышения температуры в мире
В России число умерших из-за "ковида" достигло пика
Красный диплом, за который краснеют
Популярное
Российский шоу-бизнес
Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.

Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Южная Америка
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Мир. Новости мира
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Экономика и бизнес
Как в Берлине ненароком унизили Зеленского
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Максим Галкин показал свои плантации с помидорами-гигантами
Мир. Новости мира
Талибы - Турции: уходите из Афганистана или пожалеете
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
Мир. Новости мира
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников