Собчак высказалась о замене бумажных паспортов на смарт-карты

Министерство цифрового развития предлагает заменить бумажный паспорт на цифровую копию паспорта в смартфорне. Журналистка Ксения Собчак предвидит бурную реакцию публики, недоверчиво настроенных по отношению к идеям прогресса.

Идея заменить привычные всем паспорта на бумажных носителях цифровым аналогом может встретить недовольство населения, поэтому россиянам предоставят право выбора — оставаться с традиционным паспортом или шагать в ногу с прогрессом, закачав главный документ гражданина РФ к себе на телефон.

То есть, в данном случае принуждать гражданина к получению именно смарт-карты никто не будет.

Шадаев уверен, что смарт-карта является наиболее удобным способом для хранения данных. Такое нововведение может стать реальностью уже к концу этого года.

Ксения Собчак поделилась своим мнением на этот счёт.

"Вот вы сидите себе спокойно, а Минцифры решает, надо ли заменять паспорта россиян на смарт-карты. И обещает решить это до конца года. Я согласна только на чипирование", — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.