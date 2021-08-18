Министерство цифрового развития предлагает заменить бумажный паспорт на цифровую копию паспорта в смартфорне. Журналистка Ксения Собчак предвидит бурную реакцию публики, недоверчиво настроенных по отношению к идеям прогресса.
Идея заменить привычные всем паспорта на бумажных носителях цифровым аналогом может встретить недовольство населения, поэтому россиянам предоставят право выбора — оставаться с традиционным паспортом или шагать в ногу с прогрессом, закачав главный документ гражданина РФ к себе на телефон.
То есть, в данном случае принуждать гражданина к получению именно смарт-карты никто не будет.
Шадаев уверен, что смарт-карта является наиболее удобным способом для хранения данных. Такое нововведение может стать реальностью уже к концу этого года.
Ксения Собчак поделилась своим мнением на этот счёт.
"Вот вы сидите себе спокойно, а Минцифры решает, надо ли заменять паспорта россиян на смарт-карты. И обещает решить это до конца года. Я согласна только на чипирование", — написала Ксения Анатольевна в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
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