В России с 2023 года будут использовать трудовые книжки нового образца

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о трудовых книжках нового образца, которые начнут использовать с первого января 2023 года. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Российской Федерации.

Министерство труда скорректировало форму бланка, обновило инструкции по ведению и хранению трудовой книжки. Специалисты исключили устаревшие положения, которые регламентировали заполнение и учёт документов работодателем.

Министерство финансов будет устанавливать порядок изготовления трудовых книжек и решать проблемы обеспечения документами нового образца.

Сотрудники и работодатели могут пользоваться прежними документами без ограничений.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому россияне смогли устраиваться на работу по электронной трудовой книжке.

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