В Балашихе 101-летняя ветеран ВОВ победила "ковид"

Жительница Балашихи, 101-летняя ветеран Великой Отечественной войны, поборола коронавирусную инфекцию и выписалась из больницы.

Марие Фоминичне оставалось пять дней до начала второго столетия, когда она попала в стационар с "ковидом". У женщины развилась двусторонняя пневмония, поражение лёгких на 20%. Мария Фоминична выжила, отметила день рождения в палате. Медработники поздравляли бабушку.

Долгожительница прошла терапию и почувствовала себя лучше. Тесты показали, что инфекции больше нет. Во время выписки женщине подарили цветы. Она поблагодарила всех за поддержку.

Сейчас Мария Фоминична дома, за ней наблюдает врач.

Ранее в Приморье от "ковида" вылечилась 94-летняя ветеран Великой Отечественной войны. У бабушки тоже была двусторонняя пневмония, врачи смогли спасти пациентку.

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