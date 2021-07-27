ВОЗ больше не мониторит "российский" штамм коронавируса

ВОЗ убрала "российский" штамм COVID-19 из базы мониторинга. Об этом рассказали на официальном сайте организации.

Учёные добавили штамм в июне этого года, установив его в Российской Федерации в январе. В реестр вносят виды, которые могут мутировать и быть опасными.

Помимо этого, на сайте ВОЗ есть реестр со штаммами, представляющими интерес. Они заражают обширные территории, способны мутировать. Среди них:

"эта" из Великобритании и Нигерии,

американская "йота",

"каппа" из Индии,

"лямбда" из Перу.

Также специалисты выделяют список штаммов, вызывающих опасение. К ним относят:

британскую "альфу",

"бету" южноафриканского происхождения,

бразильскую "гамму",

штамм из Индии "дельту".

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что миру могут угрожать новые вирусы. Они будут опаснее и смертоноснее, чем "ковид". Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова называла коронавирусную инфекцию не самым страшным вариантом реализации эпидемиологических рисков. С учётом скорости мутаций вирусов ожидать теперь можно чего угодно и где угодно.

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