Практически все долгожители имеют одну общую черту — они небольшого роста. Среди долгожителей нет "больших людей".
Такую особенность заметил врач-геронтолог, профессор Юрий Конев. Он привел пример из растительного мира, где "могучие дубы" к старости накапливают большое количество болезней и постепенно от них умирают.
"Это законы биофизики — большие особи долго не живут. Наоборот — сухонькие и маленькие женщины живут дольше полных и высоких женщин", — пояснил профессор.
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.