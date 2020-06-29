Определена характерная черта всех долгожителей

Практически все долгожители имеют одну общую черту — они небольшого роста. Среди долгожителей нет "больших людей".

Такую особенность заметил врач-геронтолог, профессор Юрий Конев. Он привел пример из растительного мира, где "могучие дубы" к старости накапливают большое количество болезней и постепенно от них умирают.