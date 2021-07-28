Владимир Путин распорядился отправить школьные выплаты раньше срока

Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить родителей школьными выплатами раньше срока. Изначально их должны были отправить 15-16 августа, с новым поручением — в понедельник. Президент заявил об этом на совещании по подготовке к новому учебному году.

Единовременные выплаты по десять тысяч рублей начнутся со второго августа, чтобы люди могли спокойно подготовиться к первому сентября. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что технически всё готово, граждане получат выплаты на 17 миллионов детей. Нужно только внести изменения в постановление правительства.

Также Антон Котяков заверил, что выплаты получат и на школьников с ограничениями по здоровью старше 18 лет.

По данным министра, в Пенсионный фонд России направили более 12 миллионов заявлений на выплату к первому сентября.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин задал своим коллегам курс на создание новых льготных программ для семей с детьми. Член Общественной палаты Евгений Нифантьев поддержал это направление и предложил для поддержки путешествующих семей создать схему получения приоритетных условий проживания в отелях и гостиницах.

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