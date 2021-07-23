Михаил Мишустин совместно с ОП обсудили новые льготы для семей с детьми

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин задал своим коллегам курс на создание новых льготных программ для семей с детьми. В рамках этого курса член Общественной палаты, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев сделал следующее предложение.

Он считает, что для поддержки путешествующих семей надо создать схему получения приоритетных условий проживания в отелях и гостиницах.

Таким образом он попытался поддержать тенденцию субсидирования населения. Раннее была введена продажа льготных авиа- и ж/д билетов для семей с детьми. Также появился кэшбек на приобретение путевок в летние лагеря.

Возможность получить обратно до 50% стоимости детской путевки в летний лагерь увеличила популярность этого вида отдыха. С помощью новой программы льгот на аивабилеты тысячи россиян смогут провести семейный отдых на море или в горах.

Однако, даже с учетом всех средств, выделенных на поддержку внутреннего туризма, путешествия с детьми остаются не по карману многим семьям.

"Считаю, что правительству необходимо продумать механизм, который сделает их более доступными, это может быть как увеличение суммы кэшбэка для этой категории, так и иная программа", – заявил Нифантьев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.