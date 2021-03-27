Средние чеки за перелет в Крым и Краснодарский край на лето ниже, чем в 2020 году, сообщает "Туту. ру". Об этом пишет РИА "Новости".
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, как изменились цены на билеты в южные регионы России в мае — августе по сравнению с тем же периодом прошлого года. Проанализированы проездные документы, оформленные с 1 января по 24 марта, с вылетами в период с 1 мая по 31 августа.
Перелет в Симферополь обходится в среднем на уровне прошлого года. Средний чек сократился на два процента, с 8 808 до 8 590 рублей за билет в одну сторону.
Средний чек по уже оформленным билетам в Краснодар уменьшился на восемь процентов — до 8093 рублей, в Сочи — на 11 процентов, до 7733 рублей, в Анапу — на десять, до 8933 рублей, а в Геленджик — на 15 процентов, до 8869 рублей.
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