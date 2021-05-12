Мишустин призвал регионы разобраться с дотациями на оплату ЖКХ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал идею федеральных дотаций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом было сказано во время его отчёта Госдуме о работе правительства за прошлый год.

Глава кабмина считает, что данным вопросом должны заниматься власти российских субъектов. Свою позицию он аргументировал тем, что для решения этой проблемы важен источник финансирования и особенности каждого региона страны.

"Я считаю, что если просто выделением [федеральных] средств это решать, то всё опять поплывет, сетка эта. Это полномочия субъектов РФ, они должны принимать эти решения", — заявил он.

Выделение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг входит в полномочия властей регионов, добавил Мишустин.

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