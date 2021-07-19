Эксперты ВОЗ призвали кормящих матерей прививаться от COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения призвали кормящих женщин сделать прививку от COVID-19, сообщает ТАСС.

"Ряд краткосрочных исследований предполагают, что нет никакого риска для детей вследствие иммунизации кормящих матерей. Кроме того, первые ограниченные данные дают основания считать, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку", — отметили в ВОЗ.

Специалисты организации считают, что детям и беременным женщинам в первую очередь нужно делать прививку от коронавируса. По словам экспертов, у беременных высок риск того, что заболевание будет протекать в тяжёлой форме.

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