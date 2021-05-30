Комаровский призвал кормящих грудью женщин сделать прививку от COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал кормящих женщин вакцинироваться от COVID-19. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Специалист отметил, что сегодня у врачей нет права разрешить кормящим женщинам делать прививку. Это связано с тем, что влияние вакцины на женщину и ребёнка пока до конца не изучено.

Однако официальных запретов на вакцинацию тоже пока не нет.

"Я скажу так: если бы мой близкий человек кормил грудью и встал бы вопрос вакцинироваться от COVID-19 или нет, я бы однозначно рекомендовал вакцинацию. Потому что для ребенка в этом точно нет ничего опасного", — ответил Комаровский.

Теледоктор отметил, что кормящим матерям не следует прививать живой вакциной, однако делать прививки без живого вируса абсолютно безопасно.

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