Психолог перечислила признаки того, что ребёнок врёт

Дети очень часто обманывают взрослых. О том, как понять, что ребёнок лжёт, в эфире "Радио 1" рассказала клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Мордкович-Кардиакос.

"Есть показатели, которые подсказывают нам, что ребёнок хитрит. Либо он при этом пристально смотрит в глаза, чтобы не моргнуть, либо его взгляд начинает "плавать" по нижней части комнаты. На враньё указывает и темп речи: если речь ребёнка убыстряется, то есть вы понимаете, что он говорит быстрее, чем обычно", — рассказала психолог.

Также она отметила, что в возрасте с трёх до пяти лет дети могут выдумывать разные истории и даже сами в них верить.

"Ложь — следствие проблемы, а не её причина"

По словам психолога ребёнок начинает врать, если у него есть какая-то нереализованная потребность. А родители часто стыдят ребёнка, стыдят именно эту причину.

Порицание не является эффективным способом борьбы с ложью.

"Потому что вы ругаете не самого ребёнка, а его внутреннюю боль, которую он пытается закрыть этой ложью. Ко лжи можно отнестись как к некоему защитному механизму, которые использует ваше дитя в данный момент", — пояснила эксперт.

Три причины для лжи

"Эти причины звучат так: первая причины — желание кем-то быть. Вторая — желание что-то получить, а третья — желание чего-то избежать. Зная об этом, вы самостоятельно можете определить, почему сейчас ваш ребёнок врёт", — сказала Мордкович-Кардиакос.

Часто детей учат врать сами взрослые. Например, дети слышат, что родители врут друг другу или не исполняют данное ребёнку обещание.

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