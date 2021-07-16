EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Режиссёр "оживил" покойного шеф-повара для съёмки в документальном кино
Польский журналист рассказал про обладателей "миграционного оружия"
Статья Путина об Украине станет обязательной при политической подготовке военных
Сергей Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане
Дело семейное: о Варшаве, Будапеште и "ЛГБТ-негодовании" Евросоюза
Xiaomi впервые обогнала Apple на рынке смартфонов
Манёвр Меркель: о чём умолчала канцлер, рассказывая про "СП-2"
Киев попытался успокоить украинцев по поводу цен на газ
В России четвёртый день растёт максимум числа смертей от "ковида"

В Москве снова можно посещать общепиты ночью

Общество

Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил об ослаблении карантинных мер. С 19 июля граждане смогут отдыхать в местах общественного питания ночью, без QR-кодов.

В Москве снова можно посещать общепиты ночью

Мэр Москвы считает, что система принесла хороший результат и больше не нужна.

Дмитрий Песков положительно оценил решение Москвы и назвал его "примером эффективности и гибкости".

15 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о новой волне пандемии COVID-19. По данным оперштаба, в России 16 июля смертность от "ковида" достигает пика четвёртый день подряд.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о росте госпитализации больных "ковидом" на 9,5%. За неделю число находящихся в реанимации выросло на 7,5%. Всего таких пациентов 5,2 тысяч человек. Кроме того, наблюдается прирост заболевших среди молодых людей. Министр уточнил информацию о вакцинации:

"Более 500 тысяч вакцинируются ежедневно. В некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Я схожу с ума»: поборовшие коронавирус рассказали о последствиях после лечения
Автор: Евгения Васильева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Пациенты недовольны качеством услуг "Европейского Медицинского центра"
Договариваться с талибами - утопия. Им это не надо
Польский журналист рассказал про обладателей "миграционного оружия"
Статья Путина об Украине станет обязательной при политической подготовке военных
Секретные материалы: зачем британцы вспомнили про "помощь Путина Трампу"
Сергей Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане
Дело семейное: о Варшаве, Будапеште и "ЛГБТ-негодовании" Евросоюза
Xiaomi впервые обогнала Apple на рынке смартфонов
Манёвр Меркель: о чём умолчала канцлер, рассказывая про "СП-2"
Не в Украине дело: Германия и США больше никогда не будут друзьями
Популярное
Мир. Новости мира
Офицер из США объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении

Украина, как оказалось, находится сегодня в весьма опасном положении. И дело не только в ситуации с Донбассом или "потерях" из-за Nord Stream 2.

Офицер из США объяснил, почему Украина оказалась в опасном положении
80 тысяч тонн российской нефти казахи тайно подарили украинцам
Происшествия
80 тысяч тонн российской нефти казахи тайно подарили украинцам
Политика. Новости и аналитика
Евродепутаты призывают к окончательному разрыву с Россией
Экономика и бизнес
В Банке Эстонии остался единственный золотой слиток
Любовь Степушова Не в Украине дело: Германия и США больше никогда не будут друзьями Любовь Степушова Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов Усам Оздемиров Спасение обездоленных — чьих рук дело Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
За что боролись: об Украине, компенсациях за "Потоки" и блондинках
Мир. Новости мира
"Семь лет держалась": в Киеве заявили, что Меркель "сдала" интересы Украины
Экономист дал совет любителям хранить сбережения "под матрасом"
Финансы
Экономист дал совет любителям хранить сбережения "под матрасом"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников