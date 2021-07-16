В Москве снова можно посещать общепиты ночью

Сергей Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом сообщил об ослаблении карантинных мер. С 19 июля граждане смогут отдыхать в местах общественного питания ночью, без QR-кодов.

Мэр Москвы считает, что система принесла хороший результат и больше не нужна.

Дмитрий Песков положительно оценил решение Москвы и назвал его "примером эффективности и гибкости".

15 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил о новой волне пандемии COVID-19. По данным оперштаба, в России 16 июля смертность от "ковида" достигает пика четвёртый день подряд.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о росте госпитализации больных "ковидом" на 9,5%. За неделю число находящихся в реанимации выросло на 7,5%. Всего таких пациентов 5,2 тысяч человек. Кроме того, наблюдается прирост заболевших среди молодых людей. Министр уточнил информацию о вакцинации:

"Более 500 тысяч вакцинируются ежедневно. В некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан".

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