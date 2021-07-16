За последние 24 часа из-за коронавируса скончались 799 человек. Это максимальное число летальных исходов в пандемию. Пиковое значение растет четвертые сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольшее количество умерших в:
За период пандемии в РФ зафиксировано 146 868 смертей по причине коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 25 706 новых заболевших.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что мобилизационные возможности отечественной медицины не дадут объявить новый локдаун. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия прошла первую волну коронавируса лучше, чем Европа.
Песков заявил о недисциплинированности россиян в плане вакцинации и следования санитарным мерам:
"Гораздо важнее все-таки применять превентивные меры — это вакцинация и санитарные меры, которые предписаны и рекомендованы гражданам, и обычные меры предосторожности — маски и так далее. Согласитесь, что в этом плане наша общая дисциплинированность оставляет желать лучшего".
Pravda.Ru недавно рассказала о причинах роста заражений COVID-19.
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