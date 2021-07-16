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В России четвёртый день растёт максимум числа смертей от "ковида"

Здоровье

За последние 24 часа из-за коронавируса скончались 799 человек. Это максимальное число летальных исходов в пандемию. Пиковое значение растет четвертые сутки. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В России четвёртый день растёт максимум числа смертей от "ковида"

Наибольшее количество умерших в:

  • Москве — 105,
  • Санкт-Петербурге — 101,
  • Иркутской области — 36,
  • Нижегородской области — 28,
  • Краснодарском крае — 25.

За период пандемии в РФ зафиксировано 146 868 смертей по причине коронавирусной инфекции. За минувшие сутки выявлено 25 706 новых заболевших.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что мобилизационные возможности отечественной медицины не дадут объявить новый локдаун. Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия прошла первую волну коронавируса лучше, чем Европа.

Песков заявил о недисциплинированности россиян в плане вакцинации и следования санитарным мерам:

"Гораздо важнее все-таки применять превентивные меры — это вакцинация и санитарные меры, которые предписаны и рекомендованы гражданам, и обычные меры предосторожности — маски и так далее. Согласитесь, что в этом плане наша общая дисциплинированность оставляет желать лучшего".

Pravda.Ru недавно рассказала о причинах роста заражений COVID-19.

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Автор: Евгения Васильева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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