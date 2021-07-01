ОК запустили сервис рекомендаций товаров и услуг

У пользователей ОК появилась возможность рекомендовать друзьям бизнес-профили за хорошую работу и сервис. Теперь клиенты компаний малого и среднего бизнеса могут в один клик оставить рекомендацию о специалистах и качестве услуг, нажав кнопку "Рекомендовать" на странице бизнес-профиля.

Предприниматели получат подтверждение своей успешной работы в виде счётчика рекомендаций в профиле.

Новый сервис станет для предпринимателей дополнительным способом для привлечения своей аудитории.

Сервис работает на всех платформах. Пользователи могут оставить рекомендацию как с ПК, так и с мобильного в приложениях ОК на iOS и Android.

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