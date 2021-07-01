Переработчики стекла пожаловались на фальшивые акты об утилизации отходов

С 2022 года в РФ вступит в силу обновлённая система Расширенной ответственности производителей (РОП).

Её суть заключается в том, что если предприятие загрязняет окружающую среду, то должно нести ответственность за утилизацию упаковки своего товара, выпущенного в оборот.

Однако некоторые компании подделывают документы о выполнении РОП.

"Без налаженной РОП никто просто не будет сортировать мусор, так как это невыгодно будет. Отрасль не будет развиваться, инвесторы не захотят вкладывать, будем растить полигоны", — заявил в интервью телеканалу "360" управляющий партнёр ООО "Элемент Ресайклинг" Александр Самохин.

"Экодиссидентство в России должно уйти из практики"

Один из провалов основанной на доверии РОП — это катастрофически низкая собираемость экосбора.

"Бизнесу необходимы меры государственной поддержки, иначе быстрое развитие мощностей представляется затруднительным", — заявил советник генерального директора по переработке ТКО группы компаний "МагистральИнвест" Дмитрий Чугрин.

Именно такой мерой господдержки призвана стать РОП, считает эксперт.

"Бизнес априори должен быть ответственным и да — тратить для этого часть своей прибыли. Вполне понятная история — загрязнитель платит. Экодиссидентство в России должно уйти из практики. И спекуляции относительно удорожания продукции недопустимы", — заявил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

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