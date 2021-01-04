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Автор Игорь Буккер

Как в России перерабатывают мусор

Общество

Проблема мусора после праздников во всех российских городах "встанет в полный рост". Ведь опыт предыдущих лет именно об этом говорит.

Как вообще происходит у нас утилизация бытовых отходов?

Об этом в программе "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" рассказала заведующая кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН Марианна Харламова.

— С 2016 года, когда вопрос мусора был поднят впервые на государственном уровне и его наконец стали решать, появился федеральный закон №89, основной по обращению с отходами, "Об отходах производства и потребления", произошел достаточно большой скачок. Хотя многие это, может быть, и отрицают.

Но если посмотреть на факты, то реально в больших городах — я не могу сказать сейчас о регионах, о малых городах и населенных пунктах — уже на сегодняшний момент достаточно успешно начинает функционировать раздельный сбор отходов.

Например, в Москве у нас организована двухпоточная система: два контейнера — синий и серый.

Синий — это контейнер для сбора вторичного сырья. То есть это те утильные фракции, которые запрещены к захоронению на полигонах твердых коммунальных отходов — металл, пластик, стекло и бумага.

И на сегодняшний момент эта система сбора себя оправдывает, потому что до 95% всех отходов, которые собирались, поступало на полигон. И только из 5% извлекали какие-то полезные фракции. В основном из пластика.

  • Пластиковые бутылки (ПЭТ) на сегодняшний момент наиболее удачно утилизируются, в смысле перерабатываются в новую тару, в волокна.

На самом деле спектр использования этого материала — полиэтилентерефталата — очень широкий. И возможностей много.

  • Но есть проблема: использовать этот материал в качестве вторичного сырья сложно из-за его загрязнения. Не в том смысле, что бутылки испачканы, а в том, что они многокомпонентные. Содержат, например, не только сам полиэтилентерефталат, бутылка, но еще и крышечки, которые сделаны из другого полимера, плюс наклейка, которая на бутылке обязательно присутствует, — это тоже еще один вид полимера. И кроме того, еще эта наклейка приклеена клеем. Таким образом вот это само разделение не представляет таких сложностей, но отмыть от клея, например, вторичное сырье достаточно проблематично.

Поэтому на сегодняшний момент идет разговор о том, чтобы упорядочить эту систему производства тары, дизайна этой тары, чтобы производить ее из каких-то определенных компонентов, на которые бы технологический цикл был настроен уже с учётом будущей переработки.

И тогда, конечно, будет намного дешевле, также качество получаемого сырья будет, несомненно, выше.

Второй компонент, который изначально хорошо извлекался из отходов, это алюминий.

То есть это банки, которые мы используем для газированных напитков, например.

  • Это фактически безотходная упаковка, поскольку не требует больших затрат на переработку, а стоит достаточно дорого такой материал.

Самая проблематичная фракция в отходах во вторичном сырье — это пленки. Перерабатывать их сложно.

И плюс пакеты тетрапаковские, переработка которых достаточно сложная даже для таких развитых стран, как Германия.

К сожалению, пока на сортировочных станциях (это комплексы сортировочные, которые сегодня строятся) преобладает все-таки контейнерная ручная сортировка. И от нее никуда пока не уйти, по крайней мере, на данном этапе.

Хотя в мире существует много технологий сортировки, которые справляются лучше, но и требуют более сложного оснащения, соответственно, стоят намного дороже.

Я считаю, что, конечно, много на сегодняшний момент сделано в плане утилизации и переработки мусора.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы марианна харламова переработка мусора утилизация отходов
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