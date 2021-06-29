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Эксперт раскрыл причину дружбы банков с блогерами

Общество

Скандально известного блогера Даню Милохина сделали молодёжным лицом Сбербанка. Своё решение представители кредитной организации аргументировали тем, что сотрудничество с блогерами приносит сверхприбыль.

Эксперт раскрыл причину дружбы банков с блогерами

Ранее Альфа-банк нанял на работу рэпера Алишера Моргенштерна, создав специально для него должность директора по работе с молодёжью.

Почему крупные банки сотрудничают с медийными личностями, продвигающими "треш-контент" и откровенную глупость?

Об этом и многом другом в интервью изданию Pravda. Ru рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи; член фракции ЛДПР Андрей Николаевич Свинцов.

"Мне сложно отвечать за Сбербанк. А вот что касается Альфа-Банка, с которым сотрудничал Моргенштерн, то я знаю, у него были конкретные KPI. Он должен был через соцсети агитировать своих подписчиков регистрироваться в банке и получать кредитные или дебетовые карты — то есть быть клиентами банка. Насколько мне известно из прессы, он выполнил план. У него были KPI — 100 тысяч.

Моргенштерн
Моргенштерн

Банкам это выгодно

Таким образом, банки пытаются переманивать клиентов. То же самое касается и мобильных операторов.

Там, где высокая конкуренция, например, в банковской сфере, в сфере мобильной связи, компаниям приходится любыми способами бороться за клиента. Им совершенно наплевать, что во главе этой рекламной кампании будет, может быть, неадекватный персонаж.

Я не очень знаком с творчеством Моргенштерна. Даню Милохина я видел где-то, но тоже не очень понимаю, чем он вообще занимается.

Все хотят хайпа

Сейчас вся молодёжь подвержена этому увлечению — блогерству. Все хотят хайпа, все хотят быть богатыми, знаменитыми, разъезжать на дорогих машинах. Это понятно.
И им неважно, то для этого нужно делать — татуировки, бриться налысо или прыгать с парашютом.

К сожалению, современная молодежь не предполагает каких-то долгих путей к успеху через обучение, через самосовершенствование.

Они выбирают самый простой способ, который заключается в том, что чем более идиотский контент ты снимешь, тем быстрее ты станешь популярным", — пояснил эксперт.

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Первый День в ОФИСЕ!! Я - ДИРЕКТОР БАНКА!!!
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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