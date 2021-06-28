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Никита Михалков сравнил творчество тиктокера Дани Милохина с городским туалетом

Общество

Никиту Михалкова возмутило то, что Даню Милохину привлекают к участию в своих проектах финансовые институты. Режиссёр привёл в пример появление Tik-Tok блогера на ПМЭФ-2021. После этого Даня стал рекламным лицом крупного банка.

Никита Михалков сравнил творчество тиктокера Дани Милохина с городским туалетом

Никита Сергеевич вспомнил фразу императора Веспасиана, когда тот обложил общественные уборные налогами.

"Деньги не пахнут. И именно поэтому тиктокер Даня Милохин становится молодежным лицом Сбербанка", — заявил Михалков.

По мнению режиссёра, организаторы ПМЭФ решили использовать Милохина для хайпа.

Режиссёра особенно возмутило заявление представителей банка о том, что сотрудничество с блогерами приносит сверхприбыль.

В своём Youtube-шоу Михалков заявил, что 70% акций Сбербанка принадлежат США и Великобритании.

Никита Сергеевич пришёл к выводу, что западные страны используют фигуру Милохина для "дебилизацией молодёжи". Также режиссер отметил, что Россия кормит" страны, которые вводят против неё санкции.

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БесогонTV «Деньги не пахнут»
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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