Никиту Михалкова возмутило то, что Даню Милохину привлекают к участию в своих проектах финансовые институты. Режиссёр привёл в пример появление Tik-Tok блогера на ПМЭФ-2021. После этого Даня стал рекламным лицом крупного банка.
Никита Сергеевич вспомнил фразу императора Веспасиана, когда тот обложил общественные уборные налогами.
"Деньги не пахнут. И именно поэтому тиктокер Даня Милохин становится молодежным лицом Сбербанка", — заявил Михалков.
По мнению режиссёра, организаторы ПМЭФ решили использовать Милохина для хайпа.
Режиссёра особенно возмутило заявление представителей банка о том, что сотрудничество с блогерами приносит сверхприбыль.
В своём Youtube-шоу Михалков заявил, что 70% акций Сбербанка принадлежат США и Великобритании.
Никита Сергеевич пришёл к выводу, что западные страны используют фигуру Милохина для "дебилизацией молодёжи". Также режиссер отметил, что Россия кормит" страны, которые вводят против неё санкции.
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