Моргенштерн устроился на работу в Альфа-банк

Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Алишера Моргенштерна, создав специально под него должность директора по работе с молодёжью. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

"Алишер настроен на серьёзную работу и обещал, что нам не придётся за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планёрках и отчитываться за результаты", — заявил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.