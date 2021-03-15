Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Алишера Моргенштерна, создав специально под него должность директора по работе с молодёжью. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
"Алишер настроен на серьёзную работу и обещал, что нам не придётся за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планёрках и отчитываться за результаты", — заявил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.
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