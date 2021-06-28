EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Чехия потребовала от России денежную компенсацию из-за взрывов во Врбетице
Губернатора Краснодарского края заметили с антиковидным бейджем
В Москве подвели итоги проекта "Фронтовые театры в годы войны"
Первая российская авиакомпания отказалась от полётов над Белоруссией
"Это будет конец для Украины": Зеленскому напомнили о важности земли
На "Розе Хутор" открылась художественная галерея "Драгоценности Байкала"
Греция изменила правила въезда для российских туристов
Петросян выразил своё мнение о британском эсминце и НАТО
Фильмы с участием Высоцкого вспоминают во Франции

Психолог назвал способы избавиться от прокрастинации

Общество

Откладывать дела на потом свойственно не только ленивым людям. Причины, по которым человек не может своевременно приступить к делу, более глубокие. Такое явление называется "прокрастинация". О том, чем это состояние отличается от лени, рассказал психолог Эльдар Осипов.

Психолог назвал способы избавиться от прокрастинации

"Лень — либо оправдание бездействия, либо внутренний конфликт. А прокрастинация — это защита психики от перегрузки. И именно этот термин этимологически означает "откладывать для завтра", — отметил специалист.

В отличие от лентяя, человек, который подвержен прокрастинации, знает, что ему нужно выполнить поставленную задачу, но он начинает над ней работать в последний день в ущерб качеству, или сделает с опозданием, сообщает сайт Москва 24.

Причины прокрастинации

К числу фактором, способствующих прокрастинации, относятся неприятная или непонятная по своему характеру деятельность, перфекционизм, страх оценки и боязнь ответственности.

Всё это вызывает у человека тревогу, которая может перейти в паническую атаку.

Как выйти из прокрастинации

В первую очередь психолог советует снизить уровень тревоги и эмоционального напряжения.

Также справиться с прокрастинацией поможет деление задачи на несколько составных частей. Основной момент такой техники заключается в том, чтобы не охватывать мысленно весь рабочий процесс от самого начала до конечного результата.

"Нужно представлять себе, что цель — это один маленький шаг, один пункт или действие. После двух-трех таких мелких шагов напряжение, приводящее к прокрастинации, спадает. Так как часть задач, хоть и в небольшом количестве, вы сделали, то переживания меняют интенсивность на умеренную", — пояснил Осипов.

Бывает, что тревога от прокрастинации приводит к тому. что человек берет на себя больше работы, чтобы в процессе активности забыть о своем состоянии. Но это неправильный путь, так как он только усиливает тревогу, которая может приобрести более болезненные формы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как перестать оставлять дела на потом и успевать важные задачи? 6 триггеров прокрастинации
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Чехия потребовала от России денежную компенсацию из-за взрывов во Врбетице
Губернатора Краснодарского края заметили с антиковидным бейджем
В Москве подвели итоги проекта "Фронтовые театры в годы войны"
Мурашко рассказал, сколько Россия потратила на борьбу с COVID-19
Первая российская авиакомпания отказалась от полётов над Белоруссией
"Это будет конец для Украины": Зеленскому напомнили о важности земли
На "Розе Хутор" открылась художественная галерея "Драгоценности Байкала"
Почему нельзя самостоятельно вылечить боль в спине
Греция изменила правила въезда для российских туристов
Петросян выразил своё мнение о британском эсминце и НАТО
Популярное
Здоровье и профилактика
Какие витамины нужно пить курильщикам

Исследования доказывают, что каждая сигарета отнимает примерно 12 лет жизни человека. Врачи рассказали, какие витамины необходимы для людей, увлекающихся курением.

Какие витамины нужно пить курильщикам
Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье
Здоровье и профилактика
Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье
Евросоюз
Почему Украину не пустят в НАТО, признались в Германии
Мир. Новости мира
Британцы рассекретились: план провокации HMS Defender в Крыму нашли в мусорке
Василий Амирджанов Собянин вводит QR-коды и намекает на ревакцинацию Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Новости Украины
Зеленский: "ЕС не будет завершённым и полноценным без Украины". ЕС: "Да ладно?"
Мир. Новости мира
Ключевой свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в фальсификации показаний
Может ли начаться война из-за учений США, Украины и НАТО
Военные новости
Может ли начаться война из-за учений США, Украины и НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников