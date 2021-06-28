Психолог назвал способы избавиться от прокрастинации

Откладывать дела на потом свойственно не только ленивым людям. Причины, по которым человек не может своевременно приступить к делу, более глубокие. Такое явление называется "прокрастинация". О том, чем это состояние отличается от лени, рассказал психолог Эльдар Осипов.

"Лень — либо оправдание бездействия, либо внутренний конфликт. А прокрастинация — это защита психики от перегрузки. И именно этот термин этимологически означает "откладывать для завтра", — отметил специалист.

В отличие от лентяя, человек, который подвержен прокрастинации, знает, что ему нужно выполнить поставленную задачу, но он начинает над ней работать в последний день в ущерб качеству, или сделает с опозданием, сообщает сайт Москва 24.

Причины прокрастинации

К числу фактором, способствующих прокрастинации, относятся неприятная или непонятная по своему характеру деятельность, перфекционизм, страх оценки и боязнь ответственности.

Всё это вызывает у человека тревогу, которая может перейти в паническую атаку.

Как выйти из прокрастинации

В первую очередь психолог советует снизить уровень тревоги и эмоционального напряжения.

Также справиться с прокрастинацией поможет деление задачи на несколько составных частей. Основной момент такой техники заключается в том, чтобы не охватывать мысленно весь рабочий процесс от самого начала до конечного результата.

"Нужно представлять себе, что цель — это один маленький шаг, один пункт или действие. После двух-трех таких мелких шагов напряжение, приводящее к прокрастинации, спадает. Так как часть задач, хоть и в небольшом количестве, вы сделали, то переживания меняют интенсивность на умеренную", — пояснил Осипов.

Бывает, что тревога от прокрастинации приводит к тому. что человек берет на себя больше работы, чтобы в процессе активности забыть о своем состоянии. Но это неправильный путь, так как он только усиливает тревогу, которая может приобрести более болезненные формы.

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