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Песков порекомендовал антипрививочникам сменить место работы

Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что сотрудники сферы услуг, бойкотирующие призыв вакцинироваться от коронавируса, могут заняться поиском новой работы.

Песков порекомендовал антипрививочникам сменить место работы

В России выявлено 11,7 тысячи новых случаев COVID-19. В Москве и регионах вводятся антиковидные ограничения.

В Москве и Московской области стартовала обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг — общепита, МФЦ, парикмахерских, банков, транспорта, образования. Исключения составляют только те работники, которым не рекомендуется делать прививку по медицинским показателям.

Предпринимателям столицы предписано отстранять сотрудников, не желающих вакцинироваться. На время отстранения от работы выплата заработной платы приостанавливается, а период отстранения не входит в стаж, дающий право на отпуск.

"В целом вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг", — цитирует слова эти Пескова "Рамблер".

Песков отметил, что непривитые работники сферы услуг могут быть опасными для своих клиентов. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что антипрививочникам не возбраняется найти работу в другой сфере, не связанной с тесным взаимодействием с людьми.

По убеждению представителя Кремля, в этом и заключается добровольный характер вакцинации.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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