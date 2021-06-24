Песков порекомендовал антипрививочникам сменить место работы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что сотрудники сферы услуг, бойкотирующие призыв вакцинироваться от коронавируса, могут заняться поиском новой работы.

В России выявлено 11,7 тысячи новых случаев COVID-19. В Москве и регионах вводятся антиковидные ограничения.

В Москве и Московской области стартовала обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг — общепита, МФЦ, парикмахерских, банков, транспорта, образования. Исключения составляют только те работники, которым не рекомендуется делать прививку по медицинским показателям.

Предпринимателям столицы предписано отстранять сотрудников, не желающих вакцинироваться. На время отстранения от работы выплата заработной платы приостанавливается, а период отстранения не входит в стаж, дающий право на отпуск.

"В целом вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг", — цитирует слова эти Пескова "Рамблер".

Песков отметил, что непривитые работники сферы услуг могут быть опасными для своих клиентов. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что антипрививочникам не возбраняется найти работу в другой сфере, не связанной с тесным взаимодействием с людьми.

По убеждению представителя Кремля, в этом и заключается добровольный характер вакцинации.

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