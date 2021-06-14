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Журналистов "Дождя" вычеркнули из кремлёвского пула

Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что телеканал "Дождь" потерял право на аккредитацию в Кремле из-за освещения акций в поддержку Алексея Навального.

Журналистов "Дождя" вычеркнули из кремлёвского пула

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко объяснил, что их журналисту отказали в допуске, но причину этого решения не называли.

Их корреспондент, по словам Дзядко, уже несколько недель не имеет доступа к брифингам Пескова.

"Да, к сожалению связано [исключение "Дождя" из кремлевского пула с освещением протестных акций]. Канал в те дни поддерживал незаконные действия", — передаёт слова Пескова "Медуза".

Источники "Медузы" заявляют, что журналисты "Дождя" потеряли своё место в кремлёвском пуле из-за освящения несогласованных акций протеста в поддержку Навального.

В связи с этим представители "Дождя" не смогут присутствовать на саммите президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джозефа Байдена в Женеве, который пройдёт 16 июня.

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