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Марию Захарову удивило совместное заявление стран G7 о РФ

Общество

По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, предсказуемость России не должна вызывать сомнений, так как подтверждена годами и делами.

Марию Захарову удивило совместное заявление стран G7 о РФ

Совместное заявление стран Группы семи (G7), касающееся взаимоотношений с Россией, заставило Марию Захарову высказать своё недоумение.

"Страны G7 приняли совместное заявление, в котором, помимо традиционного призыва к России прекратить дестабилизирующее поведение, есть один интересный аспект. Семерка высказала заинтересованность в "стабильных и предсказуемых" отношениях с РФ", — написала дипломат в своём Telegram-канале.

В заявлениях G7 Захарова увидела явное противоречие.

"Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "семеркой", у которой с этой сферой не очень", — отметила официальный представитель МИД.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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