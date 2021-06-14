По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, предсказуемость России не должна вызывать сомнений, так как подтверждена годами и делами.
Совместное заявление стран Группы семи (G7), касающееся взаимоотношений с Россией, заставило Марию Захарову высказать своё недоумение.
"Страны G7 приняли совместное заявление, в котором, помимо традиционного призыва к России прекратить дестабилизирующее поведение, есть один интересный аспект. Семерка высказала заинтересованность в "стабильных и предсказуемых" отношениях с РФ", — написала дипломат в своём Telegram-канале.
В заявлениях G7 Захарова увидела явное противоречие.
"Раньше они заявляли, что Россия должна быть более стабильной и предсказуемой. Теперь эта задача считается сферой совместных отношений, то есть зависящей от всех сторон. Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "семеркой", у которой с этой сферой не очень", — отметила официальный представитель МИД.
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