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Кинолог назвал три условия, при которых можно разрешить выгул собак без фиксации

Общество

В России хотят разрешить выгуливать собак без поводков и намордников. С данным предложением выступила член Общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным Татьяна Шеина. Свою позицию она аргументирует тем, что собак нужно отпускать побегать. Также Шеина приводит в пример Европу, где есть специальные места для выгула собак без фиксации.

Кинолог назвал три условия, при которых можно разрешить выгул собак без фиксации

Данную инициативу в интервью изданию Pravda.Ru прокомментировал президент в региональной общественной организации "Кинология XXI век" Константин Карапетьянц.

"Наши законотворцы всё время впадают в крайности: то предлагают вообще ограничить выгул собак и выгуливать их только в наморднике и на повадке, то вообще готовы вообще отменить все эти требования.

"Мы — не Европа"

Во-первых, нужно понимать, что у нас другой менталитет.

Во-вторых, в европейских станах всё, что связано с выгулом собак, строго регламентировано. Если собака на кого-то залаяла или набросилась, то владельцу животного грозит огромный штраф (до 5 тысяч евро) или изъятие питомца. Всё это делается моментально.

Поэтому европеец, выходя на улицу со своей собакой, чётко знает, что он может ею управлять, может регулировать её поведение. Он точно знает, что она адекватная, что у неё нет зооагрессии в отношении людей, она не боится велосипедистов, мам с колясками и так далее. Его собака в социальном плане идеальна.

Если собака сходит на травку или на тротуар, и хозяин не уберёт за ней, то ровно через день он получит извещение, которое будет базироваться на взятие анализа фекалий его питомца. В Европе есть база данных и ДНК и специалисты, которые собирают то, что сделала собака, в пробирку и отравляют в лабораторию, чтобы определить, кому принадлежит животное", — пояснил кинолог.

Также эксперт добавил, что если власти готовы создавать для собак определённые условия — специальные площадки для выгула, курсы для владельцев собак, а также разработать систему наказаний для хозяев собак, в случае если из-за их питомца кто-то пострадал, тогда данную инициативу можно будет внедрить.

Собаке хочется бегать, играть, общаться с себе подобными, это её жизненная потребность. А человек, надевая на неё намордник и поводок, лишает её всего этого, добавил эксперт.

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Новые штрафы за выгул собак без намордника. С 1 января 2021. Список пород собак. Размер штрафов.
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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