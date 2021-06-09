В России предложили выгуливать собак без поводков и намордников

Для выгула собак нужно создать специальные места, где животные смогут передвигаться свободно — без намордников и поводков. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" и в интервью изданию ФАН заявила член Общественного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам отношения к домашним животным Татьяна Шеина.

Шеина призвала не делать из собак монстров. Эксперт привела в пример европейские страны, где с собаками гуляют без намордников.

Также она напомнила, что животных нужно отпускать побегать.

Шеина пояснила, что раньше люди должны были проходить специальные курсы, на которых их обучали правильному воспитанию собак.

"Собакой должен управлять владелец. Гуляя с питомцем на улице, он должен разрешать все возникающие проблемы. Если хозяин подготовлен, собака подготовлена, зачем тогда животному надевать намордник? Отмечу, что в Европе гуляют с собаками везде, а у нас есть ограничения, например, в парках штрафуют", — сказала она.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.