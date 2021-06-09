Путин высказался о возможности вступления Украины в НАТО

Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, президент РФ Владимир Путин отметил, что его мнение по этому вопросу отличается от взглядов большинства экспертов.

"Все так немножко посмеиваются над [президентом Украины Владимиром] Зеленским, говорят, всё это болтовня, ничего здесь не будет, и так далее. У меня другое мнение", — заявил Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".

Президент России подчеркнул, что в случае вступления Украины в Североатлантический альянс подлётное время натовских ракет сократится до 7-10 минут, и призвал задуматься, является ли этот аспект "красной линией". Для сравнения Владимир Путин привёл реакцию США, которые в своё время сочли неприемлемым размещение советских ракет на Кубе, когда подлётное время ракет к Вашингтону составило 15 минут.

Владимир Путин также отметил, что Москве доподлинно неизвестно, о чём договариваются между собой Киев и Вашингтон. Вполне вероятно, что вступление Украины в НАТО — это всего лишь вопрос времени.

"Во всяком случае, никто не говорит — нет", — подчеркнул президент.

Кроме того, Россия уже наблюдала две волны расширения НАТО на Восток, когда все "озабоченности" Москвы были попросту проигнорированы западными "партнёрами", напомнил Путин. Поэтому теперь Россия будет выстраивать свою стратегию безопасности, исходя из того, что Украина может оказаться членом НАТО. Во всяком случае, никаких обратных гарантий этому у России нет.

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