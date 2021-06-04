Как пережить ЕГЭ? Советы родителям выпускников

Экзамены часто являются стрессом не только для самого школьника, но и для его семьи. Для того, чтобы пройти испытания с наименьшими потерями, важен правильный настрой и готовность к разным результатам, заявила в эфире "Радио 1" психолог Елена Лосева.

В первую очередь ребёнку следует объяснить, что экзамен — это некий жизненный этап, и как и другие жизненные этапы может быть пройден успешно или не очень.

Кроме того, родители должны заранее подумать о том, что будет делать их ребёнок в случае провала на ОГЭ или ЕГЭ.

"Если экзамен провален, родителям важно сохранять взрослую позицию, не накидываться на ребёнка с обвинениями. К сожалению, это одна из первых реакций. И очень важно помнить, что ребёнку сейчас, наверное, хуже, чем родителю, надо стараться поддержать его и говорить о том, как мы будем реализовывать запасной план: остаться на второй год, повторно пройти испытания, или ещё что-то. Потому что это не тупик, а просто жизненный этап", — пояснила психолог.

Специалист пояснила, что в любом случае никакой план "Б" не отменяет значимость экзаменов, и на определённом жизненном этапе они являются ключевой задачей.

"Это важно и нужно, но это не финальная жизненная точка", — подвела итог собеседница "Радио 1".

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