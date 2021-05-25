Евгений Пригожин снова выиграл суд по иску к Владимиру Милову

В Черемушкинском суде состоялось заседание по исковому заявлению российского бизнесмена Евгения Пригожина к соратнику Алексея Навального Владимиру Милову. Юристы предпринимателя намеревались привлечь его к ответственности за оскорбление чести и достоинства их клиента. Как сообщает пресс-служба компании "Конкорд", им это удалось.
Выслушав обе стороны и изучив все предоставленные материалы, суд встал на сторону Пригожина.
Распространяемые в Сети сведения о нем были признаны оскорбительными. В связи с этим Милова обязали удалить их и опубликовать опровержение. Помимо этого, он должен выплатить бизнесмену компенсацию за моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей. Также на него ложатся расходы по уплате государственной пошлины.
Ранее аналогичный иск рассматривал Люблинский районный суд Москвы. Тогда судебный орган также удовлетворил исковые требования Пригожина и обязал Милова выплатить предпринимателю 350 тысяч рублей.
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