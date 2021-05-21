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Для завода Tesla в России пообещали найти "идеальное место"

Общество

В том, что Илон Маск - один из самых влиятельных людей в мире, легко убедиться по реакции, которую вызывает практически каждое его слово или запись в твиттере.

Для завода Tesla в России пообещали найти "идеальное место"

Так, например, буквально на днях одним сообщением в своём Twitter Илон Маск обрушил биткоин, до этого росший как на дрожжах. А в пятницу, 21 мая, он заявил, что в России (и некоторых странах СНГ) в скором времени может появиться официальное представительство автомобильной компании Tesla, основателем которой он является.

Предприниматель также отметил, что "потенциально рассматривает" Россию для строительства заводов по производству электромобилей его марки. Эти заявления вызвали пристальный интерес.

Мнение эксперта: "Огромный плюс"

Очень позитивно идею Илона Маска оценил главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков. Эксперт отметил, что "официальный приход любого автопроизводителя в нашу страну — это огромный плюс". В этом случае существующие владельцы и потенциальные покупатели электрокаров получат полный сервис.

Однако вряд ли покупателей станет сильно больше: с одной стороны, Tesla явно не относится к сегменту "народных автомобилей", с другой — российское государство всё ещё не сформулировало внятную позицию, которая могла бы мотивировать граждан отдавать предпочтение электромобилям. До сих пор не решена и проблема зарядных станций, что существенно ограничивает дальность поездок, приводит мнение эксперта телеканал "360".

Губернатор Подмосковья: "Лучшее место — у нас"

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв к перспективе появления Tesla в России тоже отнёсся с энтузиазмом. Он заявил, что лучшее место для строительства завода — это, конечно же, Подмосковье.

"Подмосковье, безусловно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдём для вас идеальное место", — цитирует его слова телеканал "360".

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Tesla: дорогая игрушка или будущее автомобилей?
Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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