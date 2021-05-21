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"Инопланетянин" Илон Маск рассказал, каким будет мир через 50 лет

Общество

Американский инженер, изобретатель и предприниматель Илон Маск в пятницу, 21 мая, пообщался с российской молодёжью. Он рассказал, каким будет мир через полвека.

"Инопланетянин" Илон Маск рассказал, каким будет мир через 50 лет

Маск стал одним из полутора сотен спикеров просветительского марафона "Новое знание", который проходит в эти дни в восьми городах России. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, он охотно откликнулся на приглашение. Спикер Кремля представил его российской аудитории.

"Привет, Илон! Это российская молодёжь, это молодые люди России, это будущее нашей страны. Они любят знания. И, конечно, они рады пообщаться с таким человеком, как ты, и спасибо тебе, что ты с нами", — сказал Песков.

Он попросил изобретателя поделиться своим видением будущего, рассказать, каким он представляет себе мир через 50 лет, и передал слово Илону.

"Что будет через 50 лет — трудно предсказать. Проще сказать, что будущее не будет выглядеть как наше настоящее. Но произойдёт фундаментальный сдвиг в технологиях, искусственном интеллекте, космическом туризме, интерфейсе "мозг-компьютер", исследованиях ДНК", — ответил Маск.

В ходе общения с молодыми россиянами Илон Маск успел восхититься их талантом и энергией, предсказать переход всего транспорта (кроме космических ракет) на электричество, приход его автомобильной компании Tesla в Россию и исчезновение профессии переводчика из-за развития искусственного интеллекта. И даже в очередной раз подтвердил, что он — инопланетянин, "пришелец из будущего".

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Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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