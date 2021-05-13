Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Подготовлены и слажены: в ЛНР готовы дать Киеву "неожиданный" отпор
Генерал ФСБ объяснил, почему прохожие "не заметили" казанского убийцу
Bloomberg: ЕС переживает из-за планов России "присвоить" часть Украины
Эксперты: ВОЗ и правительства проспали пандемию, которой могло не быть
Оливер Стоун обвинил США в ведении войны против России
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Осуждённый на пожизненное Караджич будет "досиживать" в Великобритании
В Германии жгли флаги Израиля и громили мемориал в честь синагоги
За решётку отправлен испанец, 9 тысяч раз позвонивший в службу спасения

Биткоин рухнул, когда Маск отказался от него "ради экологии"

Криптовалюты

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил в своем аккаунте в Twitter, что компания перестала принимать биткоин в качестве оплаты за свои автомобили.

Биткоин рухнул, когда Маск отказался от него "ради экологии"

Решение это Маск связал с экологическим ущербом, который наносится при добыче криптовалюты.

"Мы обеспокоены быстрым ростом использования ископаемого топлива для добычи полезных ископаемых и транзакций биткоинов, особенно угля, который имеет худшие выбросы всех видов топлива", — говорится в заявлении.

Тем не менее Маск подчеркнул, что криптовалюта является "хорошей идеей на многих уровнях", и поэтому его компания считает, что у нее

"есть многообещающее будущее, хотя это не может быть за счет окружающей среды".

Учитывая все имеющиеся у биткоина плюсы, владелец Tesla пообещал, что в будущем его компания вернётся к использованию биткоина. Но только после того, как его "добыча" будет основана на устойчивых источниках энергии.

Кроме того, американская компания надеется, что сможет принимать платежи в других криптовалютах, которые используют "менее 1% энергии или транзакции биткоина".

Биткоин "предательства" Маска не выдержал и рухнул сразу на 17%

По данным портала CoinDesk, сразу после заявления Илона Маска курс биткоина опустился до $46,2 тысяч.

Однако позднее частично отыграл свое падение, поднявшись выше $50 тысяч за единицу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Биткоин — пузырь, который обязательно лопнет"
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
100 американских боевых самолётов стянет Пентагон к российской границе
Bloomberg: ЕС переживает из-за планов России "присвоить" часть Украины
Эксперты: ВОЗ и правительства проспали пандемию, которой могло не быть
Оливер Стоун обвинил США в ведении войны против России
Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена
Осуждённый на пожизненное Караджич будет "досиживать" в Великобритании
В Германии жгли флаги Израиля и громили мемориал в честь синагоги
За решётку отправлен испанец, 9 тысяч раз позвонивший в службу спасения
Глава МИД Британии объявил презумпцию кибервиновности России и Китая
Стало известно, что Медведчука планируют арестовать
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Криминал
Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе
Общество
Почему казанский стрелок выбрал своей мишенью именно 8 "А" класс
Общество
Отец одной из убитых в Казани школьниц высказался по поводу трагедии
Соломон Соловьев Знак зодиака 13 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Когда в экономике не всё идёт по плану Усам Оздемиров Любовь Степушова Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Сказано небескорыстно: Поргина осудила Проклову за скандальные признания
Ваше здоровье
Медики выяснили, как дёшево избавиться от большого живота
На Украине задумались о наказании Grundfos и Siemens "за помощь Крыму"
Новости Украины
На Украине задумались о наказании Grundfos и Siemens "за помощь Крыму"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников