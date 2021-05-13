Биткоин рухнул, когда Маск отказался от него "ради экологии"

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил в своем аккаунте в Twitter, что компания перестала принимать биткоин в качестве оплаты за свои автомобили.

Решение это Маск связал с экологическим ущербом, который наносится при добыче криптовалюты.

"Мы обеспокоены быстрым ростом использования ископаемого топлива для добычи полезных ископаемых и транзакций биткоинов, особенно угля, который имеет худшие выбросы всех видов топлива", — говорится в заявлении.

Тем не менее Маск подчеркнул, что криптовалюта является "хорошей идеей на многих уровнях", и поэтому его компания считает, что у нее

"есть многообещающее будущее, хотя это не может быть за счет окружающей среды".

Учитывая все имеющиеся у биткоина плюсы, владелец Tesla пообещал, что в будущем его компания вернётся к использованию биткоина. Но только после того, как его "добыча" будет основана на устойчивых источниках энергии.

Кроме того, американская компания надеется, что сможет принимать платежи в других криптовалютах, которые используют "менее 1% энергии или транзакции биткоина".

Биткоин "предательства" Маска не выдержал и рухнул сразу на 17%

По данным портала CoinDesk, сразу после заявления Илона Маска курс биткоина опустился до $46,2 тысяч.

Однако позднее частично отыграл свое падение, поднявшись выше $50 тысяч за единицу.

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