День Победы в ОК: 11,5 млн человек в "Моментах" и 1,5 млн постов

Ко Дню Победы соцсеть "Одноклассники" запустила сразу несколько сервисов, с помощью которых пользователи могли рассказать о своих чувствах в этот день.

За период с 7 по 9 мая было опубликовано более 1,5 млн постов, посвящённых подвигу ветеранов и жертвам войны.

В сервисе "Моменты" пользователи украшали праздничной виртуальной рамкой "С Днём Победы!", фото и видео, а также поздравляли своих родных и друзей.

В праздничные дни аудитория сервиса увеличилась до рекордных 11,5 млн человек.

За 8, 9 и 10 мая пользователи ОК отправили друг другу 550 млн подарков и более 127 млн открыток и стикеров.

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