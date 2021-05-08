Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рэпер Гнойный решил баллотироваться в Госдуму
Катя Гордон раскритиковала Ольгу Бузову за "дешёвую игру"
Ольга Бузова объяснила, почему она всё время плачет
Никас Сафронов заступился за Проклову, которую затравили в Сети
В Туапсе осквернен мемориал Комсомольской стойкости
Большинство россиян недовольны зарплатами чиновников
Олешко перестал общаться с Кудрявцевой после её оскорбления
Тореадор Лёша: Панин оседлал быка в Испании
Диетолог назвала опасные побочные эффекты кофе

Жириновский предлагает привитым от COVID-19 прощать штрафы

Общество

Разработать систему поощрений для жителей России, которые привились от коронавируса, — такой идеей поделился глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.

Жириновский предлагает привитым от COVID-19 прощать штрафы

В частности, глава либералов рассматривает возможность освобождать от штрафов за лёгкие нарушения или от административной ответственности граждан, которые согласятся "сделать оба укола с вакциной".

"Минздрав предлагает вакцинировать всех, кто выписывается из стационаров. Это правильная идея. И подобных вариантов может быть много. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за лёгкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной", — заявил политик.

Лидер партии не раз выступал с нестандартными инициативами. Например, он обещал жителям страны через 15 лет перейти на трёхдневную рабочую неделю.

"И не восемь часов, а пять часов, четыре часа. И работать многие будут дома. Потому что очень много работы можно сделать дома", — высказался политик в эфире радио "Комсомольская правда"

Это время люди потратят, по его словам, на личную жизнь. Например, в освободившиеся дни можно найти другого спутника жизни, вырастить овощи, или посетить детей в интернате, уточнил Жириновский.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Владимир Жириновский: члены ЛДПР должны первыми получить вакцину от коронавируса нового типа
Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
"Легкие" планеты находятся в океане
Названа причина роста цен на свинину в России
Мельница заблуждений: что такое Эльдорадо
Мельница мифов: стрижка спасет от облысения
Под Берлином почтили память советских воинов
Почему у культуристок растет член?
Путин поздравил народы СНГ с Днём Победы
Рэпер Гнойный решил баллотироваться в Госдуму
Катя Гордон раскритиковала Ольгу Бузову за "дешёвую игру"
Популярное
Человек
Какой язык мира самый сложный?

Любимый вопрос изучающих иностранные языки: какой язык самый сложный в мире? Лингвисты считают, что однозначного ответа нет – все зависит от вашего родного языка и ряда других факторов. А вот нейрофизиологи готовы поспорить: по их мнению, наиболее трудны те языки, которые с трудом воспринимает даже мозг носителя. Например, китайский и арабский.

Какой язык мира самый сложный?
"Легкие" планеты находятся в океане
Природа
"Легкие" планеты находятся в океане
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница мифов: что означает SOS?
Соломон Соловьев Знак зодиака 8 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Коронавирус: Индия гибнет и тащит за собой мир Любовь Степушова Светлана Суворова (Бобырь) Горькая правда о войне — воспоминания ветеранов ВОВ Светлана Суворова (Бобырь)
Акушерство и гинекология
Побочные эффекты от оральных контрацептивов
Полезно знать
Мельница мифов: стрижка спасет от облысения
В немецком Focus объяснили, к чему Путин подводит Россию
Политика. Новости и аналитика
В немецком Focus объяснили, к чему Путин подводит Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников