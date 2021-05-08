Жириновский предлагает привитым от COVID-19 прощать штрафы

Разработать систему поощрений для жителей России, которые привились от коронавируса, — такой идеей поделился глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.

В частности, глава либералов рассматривает возможность освобождать от штрафов за лёгкие нарушения или от административной ответственности граждан, которые согласятся "сделать оба укола с вакциной".

"Минздрав предлагает вакцинировать всех, кто выписывается из стационаров. Это правильная идея. И подобных вариантов может быть много. Например, освобождать от административного ареста или штрафов за лёгкие нарушения в случае согласия сделать оба укола с вакциной", — заявил политик.

Лидер партии не раз выступал с нестандартными инициативами. Например, он обещал жителям страны через 15 лет перейти на трёхдневную рабочую неделю.

"И не восемь часов, а пять часов, четыре часа. И работать многие будут дома. Потому что очень много работы можно сделать дома", — высказался политик в эфире радио "Комсомольская правда"

Это время люди потратят, по его словам, на личную жизнь. Например, в освободившиеся дни можно найти другого спутника жизни, вырастить овощи, или посетить детей в интернате, уточнил Жириновский.

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