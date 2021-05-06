RFI и "Новая газета" могут ответить в суде за фейки о ситуации в ЦАР

Уличенные в искажении информации о реальной ситуации в Центральноафриканской Республике СМИ могут понести ответственность за публикацию фейков.

Накануне французское издание Radio France internationale опубликовало материал о деятельности российских инструкторов в ЦАР. Они приписали специалистов к "ЧВК Вагнера", присутствие которой западные СМИ "обнаруживают" везде, где им выгодно.

Сфабрикованный материал перепечатало финансируемое западными странами издание "Новая газета", представив российским читателям фейковую информацию о якобы имевших место преступлениях россиян в ЦАР. После этого статью перепечатали еще несколько антироссийских СМИ, в том числе "Радио Свобода"*, "Росбалт", "Дождь" и другие.

Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов назвалпубликацию клеветой и выразил намерение использовать юридические инструменты в борьбе с информационным бандитизмом.

"Мы будем продолжать работу в Центральной Африке и защищать свое честное имя. СОМБ примет все возможные юридические меры для противодействия информационному бандитизму, и мы победим, потому что бандитизм, который был в ЦАР обученные нами бойцы FACA уже победили!", — заявил представитель российских инструкторов в ЦАР.

По данным источников, в настоящее время правительство ЦАР готовит иски в отношении средств массовой информации, которые публиковали недостоверные сведения о происходящем в стране. Фигурантами таких разбирательств могут стать Radio France internationale и все русскоязычные издания, перепечатавшие материал французских журналистов.

Иски планируется отправить в Парижский суд, Высший совет связи ЦАР и Арбитражный суд Москвы, сообщают источники.

Аналогичные иски может подать и Содружество офицеров за международную безопасность. Ранее организация уже подавала в суд на французское издание Liberation и российское СМИ "Росбалт" за публикацию недостоверных сведений о событиях в ЦАР.

* признан иноагентом