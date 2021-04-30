Росфинмониторинг внёс "Штабы Навального" в список экстремистов

По мнению юриста, владельцы оказавшихся в "чёрном списке" Росфинмониторинга организаций могут пойти на различные юридические уловки и хитрости.

В пятницу, 30 апреля, стало известно, что Росфинмониторинг внёс общественное движение "Штабы Навального" в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Движение значится в этом списке под № 461.

Юрист Илья Ремесло, известный в том числе своей активной "анти-Навальной" деятельностью, считает, что верхушка организации может прибегнуть к различным уловкам, чтобы продолжить деятельность. Об этом он рассказал в беседе с RT. Например, они могут попытаться зарегистрироваться в качестве нового юридического лица. В интернете ещё проще попытаться скрыть свою принадлежность к той же структуре, обезличив страницы в соцсетях.

"Эта мера направлена на то, чтобы соблюсти требования закона. Данные структуры продолжают активно созывать митинги и вовлекать множество граждан в противоправную деятельность", — прокомментировал Илья Ремесло действия Росфинмониторинга.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, какие последствия влечёт признание организации экстремистской.

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