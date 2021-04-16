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Прокуратура подала иск о признании ФБК* экстремистской организацией

Общество

Прокуратура Москвы просит признать экстремистскими несколько НКО-иноагентов, силами которых осуществляют свою деятельность нежелательные в РФ организации.

Ранее Генпрокуратура РФ поручила московским прокурорам проверить следующие некоммерческие организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ иноагентом), ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан, признан в РФ иноагентом), "Штабы Навального".

"По результатам проверки прокуратурой города Москвы в Московский городской суд направлено административное исковое заявление о признании экстремистскими организаций "ФБК", "ФЗПГ", "Штабы Навального" в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности", — сообщила в пятницу, 16 апреля, пресс-служба ведомства.

Эти организации дестабилизируют социально-политическую ситуацию с целью изменения основ конституционного строя, например, через сценарий "цветной революции". Кроме того, через них действуют структуры, чья деятельность на территории РФ признана нежелательной, приводит РИА Новости пояснения московской прокуратуры.

Комментарий юриста

Руководитель Международной правозащитной группы "Агора", член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Павел Чиков объяснил, какие последствия повлечёт признание организации экстремистской.

Уголовный кодекс
Уголовный кодекс РФ

"Это включение в перечень экстремистских организаций, уголовная ответственность организаторов деятельности экстремистского объединения (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ — от 6 до 10 лет лишения свободы), уголовная ответственность за участие в деятельности (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ)", — написал юрист в своём Facebook.

Кроме того, под запрет попадёт символика и банковская деятельность организации, а также её финансирование (запрет донатов), а СМИ будут обязаны указывать её экстремистский статус, добавил юрист.

*ФБК, ФЗПГ - некоммерческие организации, осуществляющие функции иноагента на территории РФ.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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