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Рекрутеры: в Москве дефицит работников общепита

Общество

Московские рестораторы столкнулись с кадровой проблемой. Об этом "Москве 24" рассказала PR-менеджер ресторанов Bjorn на Пятницкой и Stories на Таганской улице Елена Богдан.

Рекрутеры: в Москве дефицит работников общепита

После снятия ограничительных мер, которые были вызваны пандемией коронавируса, заведения открылись. Но многие из них растеряли за эти месяцы своих сотрудников.

"Всегда есть спрос на профессионалов, а сейчас просто бич. Все чаты и профессиональные группы пульсируют от запросов, все недоумевают, где взять людей?" — сообщила Богдан.

Многие из поваров и официантов за месяцы простоя общепита сменили профессию. А оставшиеся "в строю" сейчас, в преддверии туристического сезона отправляются работать на юг, отмечает PR-менеджер. Там, по её словам, зарплата в сезон выше, чем в Москве. Но, по окончании лета многие работники общепита возвращаются.

"И не факт, что уехавшего на юга сотрудника будут здесь ждать. Все сейчас пытаются сколотить команду, которая будет тебе предана, которая будет работать хотя бы несколько лет", — подчеркнула Богдан.

Генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в свою очередь отметила, что до пандемии в ресторанный бизнес люди шли охотно. Это была возможность быстро заработать деньги не имея большого опыта. Но сейчас всё изменилось.

"Соискатели увидели, что та отрасль, в которой сотрудников увольняли одним днём, очень уязвима и рискованна, поэтому кандидатов на этом рынке стало меньше", — сказала Татьяна Долякова.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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