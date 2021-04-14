Кураев рассказал, что будет с монахинями из "монастыря Сергия"

Силовики выселили монахинь из Среднеуральского женского монастыря. Они вынуждены были поселиться у сторонников арестованного схиигумена Сергия.

Об их дальнейшей судьбе в интервью URA.RU рассказал богослов и общественный деятель Андрей Кураев. Он отметил, что единых правил по принятию монахинь под покровительство РПЦ нет. Они имеют право обратиться в любой монастырь.

Монашество — "частный проект"

Кураев подчеркнул, что монашество не имеет отношения к церкви.

"По сути, монахи — это миряне, взявшие на себя повышенные обязательства. Епископ может считать, что имеет власть над монахами, а они посылают его лесом", — констатировал Кураев.

Женщины могут жить в деревне и соблюдать монашеские обеты.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии отметили, что монахини могут выбрать любую обитель на своё усмотрение.

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