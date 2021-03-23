Аккаунт телеканала "Крым 24" разблокирован в Instagram

Социальная сеть Instagram разблокировала аккаунт государственного телеканала "Крым 24", сообщила РИА "Новости" главный редактор информационного портала телеканала Анастасия Жукова.

Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала в канун празднования годовщины воссоединения полуострова с Россией. Администрация соцсети обвинила телеканал в использовании сервисов по "накрутке лайков". В свою очередь генеральный продюсер телерадиокомпании Олег Крючков опроверг данные обвинения.